Bernstein belässt Munich Re auf 'Market-Perform' - Ziel 185 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Munich Re auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen.Die Aktienrendite im Versicherungssektor werde bestimmt von der Steigerung des Buchwerts und den Dividenden, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Aktie der Münchner habe sich in den vergangenen Jahren gut an der Entwicklung des Buchwertes orientiert./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.