Bernstein belässt Munich Re auf 'Market-Perform' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen.Mit Blick auf die einzelnen Segmente seien die Ergebnisse etwas enttäuschend, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer ersten Einschätzung der Zahlen vom Donnerstag. So habe die Tochter Ergo schwächer abgeschnitten als erwartet und auch das Nettoergebnis im Rückversicherungsgeschäft für Lebensversicherungen./bek/zb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.