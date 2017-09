Bernstein belässt Munich Re auf 'Market-Perform' - Ziel 180 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Munich Re auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen.Inklusive der Hurrikans "Irma" und "Harvey" dürften sich die seit Jahresbeginn angelaufenen versicherten Schäden für Naturkatastrophen schätzungsweise auf 68 Milliarden Dollar belaufen, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer Studie vom Donnerstag. Diese Summe liege um 13 Prozent über dem Zehnjahres-Durchschnitt. Zudem dürften die Rückversicherer wegen der nach vor hohen Kapitalpositionen in der Branche anders als 2005 nicht in der Lage sein, Preiserhöhungen in allen Märkten durchzuführen. Mögliche Erhöhungen der Preise für Rückversicherungen, die für klassische Anbieter wie die Munich Re gut sind, dürften diesmal auf das Naturkatastrophengeschäft in den USA beschränkt bleiben./tav/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.