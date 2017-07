Bernstein belässt Metro auf 'Market-Perform' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des bisherigen Metro-Konzerns mit Blick auf die Aufspaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro bewertet.Der Lebensmittelhandel und die Sparte für Unterhaltungselektronik würden künftig als getrennte Einheiten an der Börse gehandelt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer Studie vom Donnerstag. Er bleibe mit Blick auf die langjährigen Probleme des Handelskonzerns vorsichtig. Es sei abzuwarten, wie die beiden neuen Unternehmen letztlich die hohen Sonderkosten und die Optimierung der Steuerquote schulterten. Den Wert von Metro Wholesale & Food beziffert Monteyne mit 17,10 Euro je Aktie, jenen des unter Ceconomy firmierenden Elektrohandels mit 10,40 Euro je Aktie./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.