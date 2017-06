Bernstein belässt Metro auf 'Market-Perform' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Handelskonzerns Metro auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen.Der Einstieg des Online-Händlers Amazon in den Lebensmittel-Einzelhandel durch die Übernahme von Whole Foods könnte einen großen Einfluss auf die Verteilung der Gewinne innerhalb der Branche haben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer Studie vom Mittwoch. Er dürfte auch mit darüber entscheiden, welche Branchenvertreter mit den neuen Rahmenbedingungen überleben könnten./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.