Bernstein belässt Metro auf 'Market-Perform' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen.Mit dem Kauf der US-Biosupermarkt-Kette Whole Foods durch den US-Onlinehändler Amazon beschleunige sich der Wandel der Lebensmittelbranche Richtung E-Commerce, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer Studie vom Montag. Vor allem Händler, die bereits in diesem Bereich führend seien, dürften sich schnell an die neuen Zeiten anpassen. Viele andere dürften aber deutliche Profitabilitätseinbußen hinnehmen müssen, andere wiederum dürften komplett herausgedrängt werden und aufgeben./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.