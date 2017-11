Bernstein belässt Metro auf 'Market-Perform' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Metro AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Während im Westen die Auswirkungen der Whole-Foods-Übernahme durch Amazon für Aufsehen sorge, seien die Übernahmenaktivitäten im Lebensmittelsegment in Asien noch viel ausgeprägter, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Welle der Digitalisierung dürfte auch hierzulande in der Branche auf uns zukommen./tih/ag Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.