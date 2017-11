Bernstein belässt Merck KGaA auf 'Outperform' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen.Man sei gut beraten, für die nächsten zwei Jahre keine allzu überbordenden Erwartungen an das Pharma- und Chemieunternehmen zu stellen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte Merck dann doch Erfolge vorweisen, dürfte das schnell in eine Aufwärtsbewegung der Aktie münden./kro/gl Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.