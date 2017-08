Bernstein belässt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 15,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Lufthansa nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen.Analyst Daniel Roeska sprach in einer Studie vom Mittwoch von einem Wendepunkt im deutschen Luftverkehrsmarkt. Sollte die Lufthansa die gewünschten Teile des Konkurrenten zu ihren Bedingungen bekommen, wäre das sehr attraktiv. Er hält dies für wahrscheinlich, zumal auch die Bundesregierung ein gewisses Interesse an einer solchen Lösung habe./gl/ag Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.