Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa nach Aufgabe der Übernahmepläne für die Air-Berlin-Tochter Niki auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Als allzu negativ für Lufthansa sehe er dies nicht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Kurzfristig sieht er sogar mögliches Aufwärtspotenzial für die Aktie der größten deutschen Fluggesellschaft./ajx/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.