Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Dank des Air-Berlin-Deals werde sich die Lufthansa in den kommenden 18 Monaten sehr stark entwickeln, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Freitag. Der Konzern gewinne dadurch auch mehr Zeit für die Umstrukturierung, mit der sich die Airline gegen eine eventuelle Expansion der Billigflieger-Konkurrenten im deutschen Markt wappne./ajx/edh Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.