Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 13,6 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,6 Euro belassen.Angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Krise sei der Quartalsbericht schlecht, aber nicht überraschend gewesen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Interessanter sei gewesen, dass die Fluggesellschaft mitgeteilt habe, dass sie einen herben Liquiditätsschwund erwarte und sich daraus nicht aus eigener Kraft retten könne./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.