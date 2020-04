Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 13,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach jüngsten Personalentscheidungen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen.Die Fluggesellschaft hatte mitgeteilt, dass der Posten von Finanzchef Ulrik Svensson, der das Gremium aus gesundheitlichen Gründen verließ, nicht wieder besetzt wird. Die Aufgaben werden nun unter den verbleibenden sechs Vorstandsmitgliedern neu verteilt. Die Suche nach einem neuen Finanzchef müsse aber weitergehen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger würden es wohl begrüßen, wenn die nun gefundene Interimslösung so schnell wie möglich beendet werde./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 18:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.