Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen.Der Verbrauch von Barmitteln sei geringer gewesen als angenommen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das gelte aber auch für den Ausblick auf die Kapazitäten in diesem Jahr, was wiederum keine Überraschung sei. Letztlich sei die Lufthansa auf die Fortschritte bei den Corona-Impfungen angewiesen sowie auf Lockerungen der Restriktionen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 05:52 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.