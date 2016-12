Bernstein belässt Linde auf 'Underperform' - Ziel 118 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Linde-Aktie nach Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung mit dem US-Wettbewerber Praxair auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Er sei besorgt, dass das Geschäft des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers - egal ob als Teil von Praxair oder auf sich allein gestellt - in Europa weiterhin stagnieren werde, während der Wettbewerbsdruck die Margen belaste, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Er rät daher den Linde-Aktionären, ihre durch die Übernahmespekulationen im Wert gestiegenen Papiere zu verkaufen./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.