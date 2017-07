Bernstein belässt Linde auf 'Market-Perform' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Der Hersteller von Industriegasen und -anlagen habe jüngst auf den westeuropäischen Kernmärkten hohe Margen erzielt, schrieb der Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Allerdings könne eine schwächere Konjunktur in Europa rasch wieder Druck auf die Margen nach sich ziehen./bek/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.