Bernstein belässt LVMH auf 'Outperform' - Ziel 360 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen.Aktuelle Marktdaten implizierten eine steinige und langsame Erholung des Hotel- und Luxusgütersektors vom der Corona-Krise, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es in China und den USA positive Daten. So stiegen etwas die Hotelauslastungen im Zuge von Lockerungen es Lockdowns recht zügig./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 23:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.