Bernstein belässt K+S auf 'Market-Perform' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat K+S nach Zahlen und bestätigten Jahreszielen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Das operative Ergebnis (Ebit I) im dritten Quartal des Dünger- und Salzherstellers habe mit 12 Millionen Euro 26 Prozent unter der Konsensschätzung, aber 60 Prozent über seiner Prognose gelegen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dagegen sei positiv ausgefallen, während er und der Markt mit einem Verlust gerechnet hätten./ck/gl Datum der Analyse: 15.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.