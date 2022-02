Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 40 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel angesichts von Zukaufsplänen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Der Kaufpreis für den israelischen Halbleiter-Hersteller Tower Semiconductor falle im Gesamtrahmen der vom US-Chipriesen geplanten Investitionen kaum ins Gewicht, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er versteht allerdings nicht, wieso die Transaktion für Intel überhaupt attraktiv ist, und moniert fehlende Skaleneffekte sowie die schwachen Margen von Tower./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 01:52 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.