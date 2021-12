Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 40 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel angesichts des geplanten Börsengangs der Fahrassistenz-Tochter Mobileye auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Dieser Schritt könnte bei dem Chipkonzern neues Bewertungspotenzial freischalten, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des fundamentalen Gegenwinds, dem Intel zunehmend ausgesetzt sei, hält es der Experte für sinnvoll, die verbleibenden finanziellen Hebel zu nutzen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 03:22 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.