Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 30 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen.Zuletzt hätten die Aktien nach den Zahlen des Computerchip-Herstellers für das zweite Quartal etwas Stärke gezeigt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer Studie vom Dienstag. Einige Anleger hielten den Ausblick offensichtlich für konservativ, und optisch erschienen die Aktien günstig. Allerdings scheine Intel den Notebook-Markt mit seinen Chips überschwemmt zu haben, was die Risiken für die zweite Jahreshälfte steigere./gl/ajx Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.