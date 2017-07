Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 30 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen.Er gehe ähnlich wie der Markt von einem insgesamt guten zweiten Quartal des Halbleiterherstellers aus, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer Studie vom Donnerstag. Er rechnet mit einem Umsatz von 14,4 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 0,68 Dollar. Am wichtigsten sei aber, ob Intel den Ausblick für das Geschäft mit Datenzentren anheben könne. Nach dem enttäuschenden ersten Quartal steige der Druck für die zweite Jahreshälfte./gl/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.