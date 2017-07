Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 30 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Chipherstellers Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen.Die offizielle Markteinführung der neuen Prozessor-Mikroarchitektur Skylake ändere nichts an seiner grundsätzlichen Einschätzung, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer Studie vom Mittwoch. Für eine Kaufempfehlung müssten die Anleger auf kurzfristig deutlich steigende Erwartungen für das Datenzentrengeschäft und eine langfristig nachhaltige Geschäftsentwicklung vertrauen. Für beides hätten ihm jedoch die jüngsten Unternehmensaussagen keine Anhaltspunkte geliefert./gl/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.