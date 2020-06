Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel anlässlich der Umstellung von Apple bei Mac-Computern von Intel-Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung auf "Market-Perform" belassen."Keine big Macs mehr oder heißer Apfelkuchen", titelte Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strukturellen Probleme für Intel dürften weiter zunehmen. Das Kursziel lautet unverändert 55 US-Dollar./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 03:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.