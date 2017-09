Bernstein belässt Innogy auf 'Market-Perform' - Ziel 37,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Innogy auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen.Die RWE-Ökostromtochter biete ein stabil reguliertes Erneuerbare-Energien-Geschäft, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Dividendenpolitik sei attraktiv und werde gestützt von einer robusten Bilanz. Übernahmespekulationen hätten die Bewertung von Innogy aber nach oben getrieben, weshalb sie an der Seitenlinie bleibe./ajx/zb Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.