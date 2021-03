Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.Durch den Brand in einer Fabrik des Wettbewerbers Renesas bleibe das Angebot an Autochips kurzfristig knapp, schrieb Analyst Mark Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig sieht er jedoch keine Auswirkungen auf den Wachstumstrend. Li rät den Anlegern, Kursschwächen bei Infineon zum Einstieg zu nutzen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2021 / 15:43 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.