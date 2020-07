Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Die Aktien des Halbleiterherstellers seien nicht hoch bewertet, schrieb Analyst Mark Li in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Daten zum Autoabsatz in China sowie zum E-Autoabsatz in Europa und weltweit deuteten darauf hin, dass das Unternehmen das Schlimmste hinter sich haben könnte. Die Bilanz sei aber gut genug, um auch eine längere Abschwächung durchzustehen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2020 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.