Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 52,65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Eckdaten für das erste Halbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 52,65 Euro belassen.Der Kochboxenlieferant habe zwar beim Umsatz überraschend gut abgeschnitten, bei der Profitabiliät aber die Erwartungen verfehlt und zudem die Jahresprognose für die operative Ergebnismarge reduziert, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Die genannten Gründe für die Prognosesenkung hinterließen Fragezeichen mit Blick auf Überkapazitäten und eine Nachfragenormalisierung nach dem Boom im Corona-Jahr 2020, erklärte der Analyst. Insgesamt sei das Geschäftsmodell schwierig./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2021 / 23:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.