Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 51,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen.Analyst William Woods widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie stärker der Kundenstruktur des Kochboxenanbieters. Sein Fazit: Die Qualität des Kundenstamms sei schwach und geprägt von hoher Abwanderung. Das Unternehmen dürfte es schwer haben, die hohen Erwartungen zu erfüllen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 23:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.