Bernstein belässt HeidelbergCement auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96,08 Euro belassen.Der operative Gewinn (Ebitda) habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Mittwoch. Die Gewinne hätten wieder Fahrt aufgenommen. Der Ausblick bleibe positiv, vor allem für die Märkte Nordamerika und Nordosteuropa. In Indonesien, Ghana und Ägypten habe sich der Gewinntrend im Vergleich zum Vorquartal ebenfalls verbessert./bek/gl Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.