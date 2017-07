Bernstein belässt HeidelbergCement auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen.Das Unternehmen habe in den vergangenen Wochen gute Arbeit damit geleistet, die Markterwartungen zu dämpfen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Montag. Insgesamt blick der Experte neutral auf die anstehenden Zahlen. Sie könnten mit Blick auf West- und Südeuropa sowie die USA positiv überraschen und damit eine womöglich enttäuschende Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum kompensieren./mis/gl Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.