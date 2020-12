Bernstein belässt Fresenius SE auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Der Medizin- und Krankenhauskonzern verfüge über ein attraktives Portfolio, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Fresenius gehört zu den Favoriten der Expertin - die Aktie sei erstaunlich günstig für ein Unternehmen, das in einer Vielzahl von weiterhin solide wachsenden Endmärkten zu den Marktführern gehöre. Sie rechnet aber mit einer Aufwertung der Aktie, sobald am Markt die Perspektiven des Unternehmens wieder "normaler" wahrgenommen werden dürften./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.