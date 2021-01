Bernstein belässt FMC auf 'Market-Perform' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC angesichts der Kontrollübernahme der Demokraten im US-Senat auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Die Steuervorhaben der Partei dürften nur einen begrenzten Einfluss auf die europäischen Medizintechnikunternehmen haben, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eine Ausnahme seien aber die Dialyseanbieter, deren Nettoergebnis belastet werden könnte. An eine Senkung des Eintrittsalters für die Medicare-Versicherung auf 60 Jahre glaube sie nicht./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 01:53 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.