Bernstein belässt FMC auf 'Market-Perform' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen.Von den in den USA beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dürften der Dialysekonzern und sein Konkurrent DaVita jeweils im Größenbereich von etwa 320 Millionen US-Dollar profitieren, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 13:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.