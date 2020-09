Bernstein belässt Evonik auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Finanztrends Video zu Evonik Industries



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach einer Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX über eine Abspaltung des Superabsorber-Geschäfts auf "Outperform" belassen.Ein solches Vorhaben würde sich mit der Strategie des Chemiekonzerns decken, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Abhängig von der Entwicklung der Profitabilität könne das Segment 400 bis 500 Millionen Euro wert sein. Auf Konzernebene würde der Deal die Margen anheben. Der Experte beließ das Kursziel bei 32 Euro./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 13:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.