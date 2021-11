Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 13,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Wie bereits zuvor vereinbart, beinhalte der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP konkrete Ziele im Bereich der Erneuerbaren Energien, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Jahr 2030 sollen demnach 80 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen werden./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / 20:02 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.