Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 13,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Präsentation der Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen.Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun richte sich die Aufmerksamkeit unter anderem darauf, ob die Bundesnetzagentur nach der Anhörung des Marktes den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland tatsächlich die Renditen auf ihr Eigenkapital auf knapp 4,6 Prozent kürzen werde./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 10:16 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.