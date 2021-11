Bernstein belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 845 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach der Jahresbilanz der Fluggesellschaft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 845 Pence belassen. Die Kürzung der Kapazitäten für das erste Geschäftsquartal sei angesichts der Pandemie-Lage keine Überraschung, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Briten lieferten aber die beste Anlagestory beim Vergleich der Entwicklung seit dem Vorkrisenniveau./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / 07:41 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.