Bernstein belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1600 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen.Die Insolvenz des britischen Konkurrenten Monarch verleihe der Fluggesellschaft in der trägen Wintersaison willkommenen Rückenwind, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt erwartet er ein starkes Geschäftsjahr 2018./kro/gl Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.