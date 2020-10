Bernstein belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen.Das Licht am Ende des Tunnels habe sich für die europäischen Fluggesellschaften als Illusion erwiesen, nachdem Regierungen wegen steigender Corona-Infektionszahlen wieder Lockdown-Maßnahmen verhängt und Reisewarnungen ausgesprochen hätten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es drohten weitere Flugkapazitätskürzungen. Mit Blick auf die zu erwartende Gewinnerholung ab 2022 seien die Billigfluggesellschaften wegen geringerer Schulden die bessere Wahl. Roeska bevorzugt hier Wizz Air vor Ryanair und Easyjet./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.