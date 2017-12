Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,25 Euro belassen.Die geplante Fusion zwischen dem niederländischen Mobilfunkgeschäft der Deutschen Telekom mit dem von Tele2 halte er für einen sehr strukturierten Deal, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fraglich sei aber, ob die Transaktion genehmigt werde./ajx/edh Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.