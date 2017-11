Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen.Auf den ersten Blick habe der Telekomkonzern robuste Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Studie vom Donnerstag. Der erneut angehobene Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) sei erfreulich in einem ansonsten tristen Sektorumfeld./tih/zb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.