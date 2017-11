Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach der gescheiterten Fusion von T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen.Ein 20-prozentiger Aufschlag bei der Aktie der US-Mobilfunktochter dürfte nun kurzfristig wieder verloren gehen, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Studie vom Montag. Er sehe daraufhin auch ein gewisses Abwärtspotenzial beim deutschen Mutterkonzern./tih/jha/ Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.