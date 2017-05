Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom in einer Branchenstudie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen.Unter anderem wegen sich verbessernder Rahmenbedingungen blicke er etwas optimistischer auf die Entwicklung. Dies schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Studie vom Donnerstag. Die besten Perspektiven sieht er derzeit für die Aktien von BT und Telecom Italia, die er beide mit "Outperform" einstuft. Die Deutsche Telekom bewertet er dagegen wie Vodafone oder auch Telefonica nur mit "Market-Perform"./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.