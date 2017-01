Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen.Die Markterwartungen an die 2016 schlecht gelaufenen europäischen Telekomwerte seien sehr gering, schrieb Analystin Alla Harmsworth in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Insofern sei das Enttäuschungsrisiko niedrig, das Aufwärtspotenzial aber recht hoch./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.