Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Der Logistikkonzern reite weiter auf einer hohen Nachfragewelle, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die starke Ergebnisdynamik dürfte noch eine Weile anhalten, weshalb die Aktie attraktiv bewertet sei. Nach einem Höhepunkt im laufenden Jahr könnten die Gewinne 2022/23 allerdings zurückgehen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 23:04 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.