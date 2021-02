Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Durch die Folgen der Pandemie für den internationalen Luftverkehr seien die Preise für internationale Luftfracht- und Expresssendungen erheblich gestiegen, schrieben Analyst Daniel Roeska und seine Kollegen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nun werde wohl auch die Impfstofflogistik den Sektor stützen. Fedex, die Post-Sparte DHL und UPS seien wunderbare Möglichkeiten, um davon zu profitieren./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 21:31 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.