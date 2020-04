Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen.Unter anderem dank des besser als erwartet gelaufenen Expressgeschäfts sei das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns im Vergleich zu seinen Erwartungen recht positiv ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Bonner zudem ihre Prognose für 2020 zurückgezogen haben, sei angesichts der aktuellen Virus-Krise keine große Überraschung./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 17:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.