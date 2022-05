Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es gebe keine historischen Daten zum Einfluss einer Rezession und rückläufiger Verbraucherausgaben auf die noch jungen Essenslieferdienste, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vorhandene Daten belegten aber keine Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und der Nachfrage nach den für die Branche typischen Fastfood-Produkten. Delivery Hero bleibe angesichts starker Fundamentaldaten, des hohen Engagements in Schwellenländern mit wohlhabenden Konsumenten und weniger gesättigten Märkten sein bevorzugter Wert./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 21:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.