Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler angesichts der in Aussicht stehenden neuen EU-Gesetze zum Schadstoffausstoß auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Die Zeiten für die Autohersteller würden schwieriger, aber die Branche habe noch etwas Luft, sich um neue Technologien zu kümmern, schrieb Analyst Max Warburton in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Kurzfristig seien die Aussichten für die Gewinne der Autobauer sehr gut. Aktien von Zulieferern seien etwas höher bewertet, allerdings profitierten Conti und Valeo auch von erwarteten Aufträgen für Antriebstechnologie./ajx/ck Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.